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محمد صلاح يرتدي قميص النجوم فى ذكرى انضمامه لصفوف ليفربول .. صور

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محمد صلاح يرتدي قميص النجوم فى ذكرى انضمامه لصفوف ليفربول .. صور محمد صلاح يرتدي قميص النجوم فى ذكرى انضمامه لصفوف ليفربول .. صور

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، نشر صورة جديدة على حسابه الرسمي يوم ذكرى انضمامه لفريقه الإنجليزي، تثير اهتمام الجماهير العاشقة للنجم المصري سواء داخل أو خارجها.

وكالعادة، انهالت التعليقات على النجم المصري عقب نشر صورته مرتديا «تي شيرت» به عدد من النجوم، ويضع يده أسفل حلقه، مما جعل العديد من المتابعين تشير إلى أن النجم المصري «مخنوق من أمر ما».

وكتب النجم المصري الكبير، أحمد صلاح حسني، لاعب الأهلي الأسبق، تعليقا مثيرا،: «اتخنقت من مين بس قوللي». فيما قال آخرون، «أوعى تكون مخنوق ياصلاح عشان هتمشيى من ليفربول».

وانتقل محمد صلاح من صفوف روما الإيطالي لصفوف الريدز في مثل هذا اليوم الموافق 22 يونيو منذ 4 سنوات، ليصل النجم المصري العالمي لقمة التألق مع فريقه الإنجليزي ويسطر تاريخا مبهرا في عالم الكرة العالمية والأفريقية.

واحتفل فريق ليفربول بانضمام محمد صلاح لصفوفه منذ 4 سنوات، وقال الريدز على موقع الرسمي بموقع فيسبوك: في مثل هذا اليوم عام 2017، أصبح محمد صلاح لاعبًا للريدز، منذ ذلك الوقت لعب 203 مباراة، سجل 125 هدفًا وحقق 4 ألقاب، رائع ما يقدمه الملك المصري، لحظات أيقونية للملك مع ليفربول.

وحصد موقع ليفربول عدد البطولات الذي توج بها محمد صلاح مع فريقه، وقال: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي ، للأندية، الدوري الإنجليزي، الملك المصري.

المصرى اليوم

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