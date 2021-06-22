معتز إينو: عظيمة أحدث طفرة كبيرة في المقاصة

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد عبدالعظيم «عظيمة» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أحدث طفرة في أداء الفريق الفيومي في الفترة الأخيرة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«هناك طفرة كبيرة في أداء مصر المقاصة، منذ تولي عظيمة، تدريب الفريق خلفًا لإيهاب جلال»، مضيفًا :«المدير الفني، استطاع أن يقود المقاصة للمنافسة على المربع الذهبي».

وأضاف :«مواجهة لزمالك والمقاصة، لن تكون سهلة على الفريق الأبيض»، مؤكدًا أن المقاصة لديه العديد من اللاعبين المميزين، ويسببوا إزعاج كبير للزمالك«.

ويلتقي المقاصة مع الزمالك، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي مسابقة كأس مصر.