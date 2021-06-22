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«المهن التمثيلية» تكشف سبب عدم التصريح بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

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«المهن التمثيلية» تكشف سبب عدم التصريح بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز «المهن التمثيلية» تكشف سبب عدم التصريح بالحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

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قالت الفنانة نهال عنبر والمسؤله عن الملف الطبي لنقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، أن الإعلامي رامي رضوان رفض الإدلاء بتصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز إلا من خلاله هو فقط، موضحة أنها لن تصرح عن معلومات عن حالتها الصحية بعد طلب أسرتها بذلك.

وأضافت «نهال» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «مقدرش أصرح بأي تصريحات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، لأن هذا كان طلب الإعلامي رامي رضوان، بعدم التصريح عن حالتها الصحية إلا من خلاله فقط، إلا بعد طلب أسرتها، والطلب الوحيد فقط أن الجمهور يدعوا لها أن ربنا يشفيها ويعافيها»

وكان المطرب على الألفي تساءل عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، صباح اليوم على صفحته على «فيسبوك» قائلا :»حد يعرف أي أخبار عن مدام دلال عبدالعزيز؟»، حيث علق الصديق المقرب من العائلة الفنان عمرو وهبة على المنشور وكتب: «صباح الفل يا علوه مش بحب اتكلم باسم الأسرة وأقول أخبار.. بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر خالص».

يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، طالبا متابعيهما بتكثيف الدعاء وختم القرآن للفنانة دلال عبدالعزيز خلال الفترة الماضية .

وتواصل الفنانة دلال عبدالعزيز العلاج من مضاعفات إذ لاتزال تحتاج للأكسجين وتعاني نقصا منه.

وتغيبت دلال عبدالعزيز عن المشاركة في تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم لتواجدها في العناية المركزة واستمرار حالتها الصحية السيئة.

المصرى اليوم

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