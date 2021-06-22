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"الموارد البشرية" يُدشّن حملة التبرع بالدم بإدارة تنمية المجتمع بالمدينة المنورة

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على مدار يومين.. بحضور مدراء مراكز التنمية الاجتماعية

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، ومساعد المدير العام لقطاع التنمية الاجتماعية عبير أبو ربعية، ومدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة ناصر القاضي؛ حملة التبرّع بالدم التي نظمتها إدارة تنمية المجتمع ومركز التنمية الاجتماعية بالمدينة على مدار يومين بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية، وتواجدت العربة المختصة بالتبرع بالدم في فناء مركز التنمية الاجتماعية، مع تواجد عدد من الكادر الطبي المختص بالحملة.

وتستهدف الحملة تشجيع وتيسير التبرع بالدم لجميع منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بالمنطقة، وحضر الحملة مدراء مراكز التنمية الاجتماعية بالمنطقة والمحافظات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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