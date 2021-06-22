أخبار عاجلة

بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
الجيزة : 48 مشروعا لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف في بولاق الدكرور -
غياب 26 طالبا وطالبة فى اللغة الربية للثانوية العامة في بني سويف -
محمود حميدة في رحلة استشفاء بسيوة .. ونهال عنبر تعلق بـ«قلب أحمر» (صور) -
«مياه القناة»: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة -
إعدام 2500 كجم أغذية وضبط 100 كجم عسل أسود منتهية الصلاحية بالمنوفية -
ذبح 30 عجلا وتوزيعها على المستحقين بالشرقية خلال أيام عيد الأضحى -
«صحة المنوفية» تتابع الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الآباء مخلوقات من نور

Print
الآباء مخلوقات من نور الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

في مدارس التعليم العام كان يخنقنا الضيق من طلبات تفعيل الأيام أو الأسابيع العالمية، ولاسيما في حصص التعبير التي كانت نصوصنا المكتوبة لأجلها نسخًا مكررة من بعضها، خاصة عند تفعيل أسبوعَي الشجرة والمرور؛ إذ لم يكن لدينا وعي كافٍ حول نشأة مثل تلك الأيام أو الأسابيع، والضرورة الواقفة خلف أهمية تفعيلها.

كَبُرنا، وأصبحنا أكثر اطلاعًا، واكتشفنا أيامًا عالمية ألطف وأقرب إلى النفس، كانت تقف كالمتفرج على صراعنا مع أيامنا الروتينية والرتيبة.

وفي الآونة الأخيرة، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل الوسوم التي من الممكن أن تظهر وسومًا هي الأعلى استخدامًا في أيام معينة، أو أوقات مختلفة، تزايد الاهتمام بتفعيل تلك المناسبات، والمشاركة فيها؛ لأسباب عدة، أبرزها سرعة الوصول، ولاسيما للمؤسسات الناشئة التي ترغب بسلك طرق أقصر للوصول إلى المستهلكين. ولا يمكن إغفال أهمية مثل تلك المناسبات، ولاسيما الدولية منها؛ لإبراز الجهود على مستوى القطاعين (الحكومي والخاص). فمهما توافرت الفرص هي ضائعة إن لم يحسن استغلالها.

يوافق هذا اليوم (20 يونيو) يوم الأب، الذي قد لا يحمل صيتًا في بلداننا العربية بسبب تعامل البعض معه كمناسبة دينية، لكن كل عامل، بمن فيهم الأب، بحاجة إلى من يتذكر جهوده، ويحفظ جميله، ويربت على كتفه، خاصة في زحمة الحياة، ومع رتابة المسؤوليات واستهلاكنا الأيام.. بعيدًا عن توسل المناسبات لاستهلاك الفرح، لكن الفرح صناعة لا يجيدها الجميع، ولا يحسن التعامل معها كثيرون، وقد ينظر للأمر باستخفاف؛ فهناك من يقول إن الأب ليس بحاجة ليوم للاعتراف بجميله أو بفضله أو لتقديم الشكر والعرفان على وقفاته؛ لأن الآباء يقدمون ما يقدمونه إما مضطرين لكونهم آباء؛ فالمجتمع ومكانتهم كآباء يفرضان عليهم هذا الأمر، وإما بمحض إرادتهم كتعبير عن حبهم لأبنائهم. وأيًّا كانت الأسباب التي تدفع الآباء لتقديم ما يقدمونه فهم أهل للشكر والوفاء، ولاسيما الصالحين والقدوات الحسنة منهم.

ومن الحمق أن تبقى الكلمات الجميلة لمن نحب عالقة في حلوقنا حتى نذوق خسارة فقدهم، ولا نجد فرصًا للتعبير.

تحية عظيمة لكل الآباء في هذا العالم، الأحياء منهم والأموات، تقدمها مَن فقدت والدها مراهقة، وتعيش ألم فقده كل لحظة.مها الجبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة