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القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان

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القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انسحاب ما يزيد على 50% من قواتها في أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن الخاص بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل كامل بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وقالت القيادة القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في بيان عبر «تويتر»، حول انسحاب قواتها من أفغانستان: «تقدر القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أكثر من 50% من مجمل عملية الإخلاء».

وأضافت: «سلمت الولايات المتحدة رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية ونتوقع تسليم قواعد ومعدات عسكرية إضافية في المستقبل، مما يدعم قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية».

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إلى أنه «لأسباب تتعلق بأمن العمليات وللحفاظ على أمن القوات لن نقوم بتحديث النسبة المئوية لعملية الإخلاء من الآن فصاعدا».

المصرى اليوم

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