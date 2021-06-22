أخبار عاجلة

بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
الجيزة : 48 مشروعا لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف في بولاق الدكرور -
غياب 26 طالبا وطالبة فى اللغة الربية للثانوية العامة في بني سويف -
محمود حميدة في رحلة استشفاء بسيوة .. ونهال عنبر تعلق بـ«قلب أحمر» (صور) -
«مياه القناة»: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة -
إعدام 2500 كجم أغذية وضبط 100 كجم عسل أسود منتهية الصلاحية بالمنوفية -
ذبح 30 عجلا وتوزيعها على المستحقين بالشرقية خلال أيام عيد الأضحى -
«صحة المنوفية» تتابع الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كيف تنقص وزنك أثناء الجلوس في المنزل؟.. خبيرة تجيب

Print
كيف تنقص وزنك أثناء الجلوس في المنزل؟.. خبيرة تجيب كيف تنقص وزنك أثناء الجلوس في المنزل؟.. خبيرة تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تطوير مقاومة الأنسولين بالجسم الذي يؤدي إلى النوع الثاني من مرض السكري، مشيرة إلى أن السمنة تعتبر واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وحدوث التهابات في الجلد بسبب الطيات بين طبقات الجلد.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج «تتبيلة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إنقاص الوزن للجسم خلال الجلوس في المنزل يكون عن طريق تنظيم تناول وجبات الأكل بشكل كبير كمرحلة أولى مع تأكيد مواعيد تناول الوجبات خلال اليوم.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنه يجب تنظيم تناول الوجبات، مع عدم تناول أي وجبات في الليل؛ بالإضافة إلى ممارسة الرياضة في المنزل لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة من خلال تمارين لفك العضلات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة : كلبشة للسيارات المتروكة بالجزيرة الوسطى بشارع ترسا

الجيزة : كلبشة للسيارات المتروكة بالجزيرة الوسطى بشارع ترسا

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

قرار من «المفوضين» في دعاوى مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك .. التفاصيل

قرار من «المفوضين» في دعاوى مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك .. التفاصيل

طالب يتخلص من حياته بعد إنهاء علاقة عاطفية بالشرقية

طالب يتخلص من حياته بعد إنهاء علاقة عاطفية بالشرقية