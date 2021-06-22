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معتز إينو: مطالب فرجاني ساسي لتجديد عقده مع «تعجيزية»

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معتز إينو: مطالب فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك «تعجيزية» معتز إينو: مطالب فرجاني ساسي لتجديد عقده مع «تعجيزية»

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يرى معتز إينو، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن مطالب التونسي فرجاني ساسي، لاعب عب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، تعجيزية.

ورفض فرجاني ساسي، تجديد عقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مطالب ساسي لتجديد عقده مع الزمالك، كانت تعجيزية، التجديد للاعب التونسي مقابل 60 مليون جنيه، مبلغ كبير للغاية، خاصة أن النادي الأبيض ليس له أي موارد مالية، لكي يجدد عقد اللاعب التونسي».

وأضاف :«الزمالك ليس كرة قدم فقط هناك ألعاب أخرى، والتجديد للاعب بهذا المبلغ سيؤثر على باقي الألعاب، فضلاً عن أن باقي لاعبي فريق الكرة عند التجديد لهم سيطلبون الحصول على نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه فرجاني».

المصرى اليوم

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