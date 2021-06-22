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إدارة المحلة تشترط الحصول على مليون و100 الف جنيه لإنهاء أزمة امام عاشور

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إدارة المحلة تشترط الحصول على مليون و100 الف جنيه لإنهاء أزمة امام عاشور إدارة المحلة تشترط الحصول على مليون و100 الف جنيه لإنهاء أزمة امام عاشور

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اشترطت إدارة نادي غزل المحلة الحصول علي مليون و100 ألف جنيه من نادي مقابل التنازل عن تنفيذ حكم حبس إمام عاشور لاعب الفريق السابق والزمالك الحالى الصادر ضده لعدم التزامه بسداد 500 ألف جنيه لصالح المحلة.

واكد مسؤولى غزل المحلة على عن أنه لابد من سداد مبلغ مليون و 100 ألف جنيه للتنازل عن قضية اللاعب إمام عاشور ويعد المبلغ المليون و 100 ألف جنية قيمة شيك بـ500 الف جنيه على اللاعب القسط قبل الأخير و 600 ألف جنيه القسط الأخير علي نادي الزمالك لصالح المحلة من قيمة انتقال إمام عاشور للزمالك والذى لم يتم رفع دعوى به حتى الآن.

ورفض مسئولو نادى غزل المحلة التصالح مع إمام عاشور لاعب الزمالك عن طريق إدارة ناديه، والذى تم الإعلان عنه عن طريق نادى الزمالك، ورفضت إدارة المحلة تقسيط مبلغ الغرامة والذى يقدر بـ 500 ألف جنيه وطلبوا الحصول على المبلغ كاملا

المصرى اليوم

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