أخبار عاجلة

اليوم الموعد مع نهائي كأس أمم أوروبا بين انجلترا وايطاليا...التوقيت والنقل التلفزي -
شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة -
محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة -
وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان -
«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج -
انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة -
كل ما تريد معرفته عن المقام العراقي الموسيقي ومراحل تطوره -
وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية -
"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ليفربول يحتفل بذكرى انضمام محمد صلاح لصفوفه قادما من روما الإيطالي .. صور

Print
ليفربول يحتفل بذكرى انضمام محمد صلاح لصفوفه قادما من روما الإيطالي .. صور ليفربول يحتفل بذكرى انضمام محمد صلاح لصفوفه قادما من روما الإيطالي .. صور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، انتقل من صفوف روما الإيطالي لصفوف الريدز في مثل هذا اليوم الموافق 22 يونيو منذ 4 سنوات، ليصل النجم المصري العالمي لقمة التألق مع فريقه الإنجليزي ويسطر تاريخا مبهرا في عالم الكرة العالمية والأفريقية.

واحتفل فريق ليفربول بانضمام محمد صلاح لصفوفه منذ 4 سنوات، وقال الريدز على موقع الرسمي بموقع فيسبوك: في مثل هذا اليوم عام 2017، أصبح محمد صلاح لاعبًا للريدز ، منذ ذلك الوقت لعب 203 مباراة، سجل 125 هدفًا وحقق 4 ألقاب، رائع ما يقدمه الملك المصري، لحظات أيقونية للملك مع ليفربول.

وحصد موقع ليفربول عدد البطولات الذي توج بها محمد صلاح مع فريقه، وقال: دوري أبطال أوروبا ، السوبر الأوروبي ، للأندية ، الدوري الإنجليزي ، الملك المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم