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كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، موقف الجامعة من الطالبة حنين حسام، بعد القبض عليها بتهمة «الاتجار في البشر»، صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه سوف يتم التعامل مع حنين حسام من وجهة نظر القانون، مشيرا إلى أنه تم وقف قيدها لحين صدور حكم نهائي بات.

وأشار علم الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المُذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفي، إلى أنه عقب القاء القبض عليها اليوم وتحديد موعد إعادة محاكمتها سوف يتم انتظار الحكم النهائي؛ مؤكدا أن الجامعة تفصل أي طالب يقوم بفعل مخل بالشرف.

ولفت علم الدين، إلى أن الامتحانات تجري حاليا في جامعة القاهرة، وسوف يتم تحديد موقفها القانوني مع مراعاة البعد الإنساني.

ألقت أجهزة الأمن القبض على حنين حسام «فتاة التيك توك»، بعد ساعات من ظهورها في فيديو جديد على قناة تيك توك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة شبرا بمحافظة القليوبية.

وكانت حنين حسام ظهرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صدور حكم عليها بالسجن 10 سنوات، وقالت: «أنا عمري ما أذيت حد، تاجرت في مين إزاي، واحدة عندها 19 سنة هتعرف إيه عن التجارة بالبشر، أنا عمري ما أيت حد وأنا مغلطتش في حاجة، والله العظيم ما غلطت أصلا، وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه».

وكانت محكمة جنايات القاهرة في منطقة التجمع الخامس، يوم الأحد، حكمت على حنين حسام فتاة التيك توك بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قررت الحكم بالسجن المشدد أيضا 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أيضا مودة الأدهم فتاة التيك توك، كما تضمن الحكم مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية.

بعد القبض على حنين حسام «فتاة التيك توك»، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر»، تواجه حنين حسام 5 اتهامات وهي :

1- الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع.

2- الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر.

3- ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

4- تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة.

5- نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.