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هدى المفتي تفضح المصور المتهم بالتحرش بالفنانات: «بكره النوعية دي من الرجالة»

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هدى المفتي تفضح المصور المتهم بالتحرش بالفنانات: «بكره النوعية دي من الرجالة» هدى المفتي تفضح المصور المتهم بالتحرش بالفنانات: «بكره النوعية دي من الرجالة»

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أعربت الفنانة هدى المفتي عن رفضها الشديد لأي مضايقات تطل الفتيات، مُعبرة عن موقفها من التحرش، دون إيضاح أسباب تحدثها بوضوح عن مسألة التحرش.

وقالت «المفتي» عبر خاصية «ستوري» بـ«إنستجرام»: «أي شخص محتاج يستوعب مواقف حصلت قبل ما يكتب أي حاجة، أنا موقفي معروف ضد التحرش وعمري ما أغير مبادئي حتى لو المذنب كان شخص قريب مني، أنا ضد التحرش وأي فعل بالتعدي على شخص آخر، حتى لو بنظرة ممكن تجرحه أو أي فعل غصب أنا ضده تمامًا».

وتابعت: «ولأي ضحية أنا آسفة إنك حسيتي أو حسيت بده، وأنا مصدقة وعمري ما هشكك، أنا بدعم أي ضحية دايمًا»، وكانت منذ أيام تضامنت مع النساء ضد التحرش، قائلة: «التحرش جريمة.. أنا أراك وأنا أسمعك وأنا أثق بك دائمًا».

وربما أرادت «المفتي» التأكيد على موقفها من التحرش، بعد تردد اسمها الأيام الماضية، عقب اتهام مصور للفنانين و«الرابرز»، وهو شاب اسمه أحمد طارق، بالتحرش بالفتيات وأغلق «إنستجرام» حسابه بعد الشكاوى الكثيفة من الفتيات ضحايا تصرفات «طارق»، وفقًا لحكاياتهن، وكان المُصور تعامل مع الفنانات، مثل «المفتي» وتارا عماد وأسماء جلال ومايان السيد.

في المقابل، أعلن «الرابرز» مقاطعتهم للمصور، وقال مروان بابلو عبر صفحته بـ«إنستجرام»: «مصدوم من الأخبار الحاصلة من إمبارح وأنا فعلا اشتغلت مع أحمد طارق كذا مرة، وكنت من أوائل الناس اللي اشتغل معاهم إذا مكنتش أولهم.. أرجو إنه ميستخدمش صوري تاني وأنا موقفي معروف ضد التحرش والمتحرشين، وهو الرفض التام للنوعية دي من الرجالة».

فيما علّق مروان موسى عبر «إنستجرام»: «وصلتني أخبار إن مصور كان شغال معايا كتير في الفترة الأخيرة متهم بالتحرش ضد أكتر من بنت، الشخص ده قريب مني ومن فريقي، ولما سمعنا القصص وشوفنا السكرينشوتس اتصدمنا لأننا ماشوفناش منه الجانب ده.. بالنسبة لي التعامل مع البنات بالشكل ده حاجة غير مقبولة، فأنا عن نفسي قررت ألغي كل الأعمال القادمة مع الشخص ده».

المصرى اليوم

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