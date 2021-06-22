10 ملايين خفاش يختفون من سماء إفريقيا في أكبر هجرة للثدييات بالعالم (القصة كاملة)

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يهبط نحو عشرة ملايين من «خفافيش الفاكهة» على مستنقعات «كازانجا» بالمنتزه الوطني في زامبيا بشهر أكتوبر من كل عام، لتستمتع بما لذ وطاب من غذائها المفضل .

وتتلذذ الخفافيش بالتهام فواكه التين وعائلة التوت الأسود والبري والفراولة، وغيرها من الثمار بالمنطقة المحيطة بالمستنقعات، والتي تقع بدورها في زامبيا، مما يؤدي إلى تناثر البذور عبر القارة الإفريقية أثناء تلك الرحلة «الملحمية الطويلة»، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي هذه الحيوانات المهاجرة .

وهناك خطط لإقامة شركة تجارية ضخمة بجوار المنتزه الوطني، والتي من شأنها أن تلقي بظلال قاتمة تنحسر وراءها بهجة الحياة البرية التي تستمدها من نسائم الطبيعة، في حين حذر القائمون على حماية البيئة من تهديد حياة الخفافيش التي تضطلع بأكبر هجرة ثدييات في العالم .

غير أن السحب الكثيفة التي تشكلها هذه الثدييات الطائرة في سماء إفريقيا، قد تختفي تماما، حسبما حذر مسؤولي المنتزه، وذلك إذا تمت الموافقة على اقتراحات بزراعة القمح والصويا والذربة على مساحة سبعة آلاف هكتار (يعادل الهكتار 2.471 فدان) في المنطقة الحاجزة المحيطة بالمساحة المحمية .

تعود تفاصيل الأزمة إلى وضع شركة «ليك أجرو» التي يملكها تكتل تنزاني، خطط لتنفيذ زراعات تبعد نحو ميلين من حدود المنتزه الوطني، وهو ما يعني إزالة آلاف الهكتارات من أراضي البيئة الأصلية وسحب المياه من نهر لومبوا القريب، وذلك وفقا لتقرير «عصر الانقراض» الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، وتدعمه ثلاث منظمات متخصصة في الحفاظ على البيئة والطبيعة، وهي «باند»، ومؤسسة «ويس» و«آوك» .

وأكد مسؤولو المنتزه أن المشروع، الذي تفكر فيه حكومة زامبيا، يشكل «تهديدا وجوديا» للحياة البرية، ومن شأنه أن يدمر الأنشطة السياحية الدائمة والتي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية للمجتمعات المحلية .

وقال المدير العام لأمانة «كازانجا» جيمس موانزا إن الدخل الذي يأتي من وراء الخفافيش يخلق فرص عمل مباشرة للسكان المحليين، منبها إلى أن هذا المشروع لن يقضي على الحياة بالمنتزه الوطني فحسب، بل وصورة زامبيا التي تحتفظ بها في إدارة السياحة .

وأكدت «أمانة كازانجا» في خطاب وجهته لجهاز الإدارة البيئية بزامبيا، وتدعمه عديد من منظمات الحفاظ على البيئة، أنها لم تستشر بشأن اقتراحات الزراعة، ومن ثم أثارت مخاوف بشأن التقييم البيئي لمشروع المزرعة الجديدة .

لكن موانزا قال إنه إذا تمت المواقفة على المشروع الزراعي، فإن ذلك المشروع سوف يفتح المنطقة الحاجزة التي تحيط بالمنتزه لمزيد من الزراعات التجارية، والتي تأتي بتأثير«كارثي»لا يُمحى على نهر لومبوا، ومنتزه كازانجا الذي يضم 479 نوعا من الطيور، و114 من الثدييات، فضلا عن الملايين من خفافيش الفاكهة .