حمدوك: السودان يواجه أزمة سياسية بامتياز بين المكونين العسكري والمدني

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قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن السودان تواجه أزمة سياسية بامتياز، مشيرًا إلى أن الشراكة السياسية الراهنة بين المكونين العسكري والمدني تواجه تحديات كثيرة.

وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الثلاثاء، أنه يجب توحيد الكتلة التي تقود المرحلة الانتقالية في السودان، من خلال مبادرة لإصلاح القطاع العسكري والأمني وتشكيل جيش وطني.

وشدد على ضرورة استكمال ما تبقى من مسار السلام، والتوصل إلى اتفاق مع كل الأطراف، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعدم الإفلات من العقاب، والتوافق على خطة اقتصادية لتجاوز الأزمة الراهنة، معربًا عن أمله في تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.