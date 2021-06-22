اتهامات لـ«حماس» بالتمييز لقادتها على حساب المواطن في إعمار غزة.. والحركة تنفي

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احتجزت حركة «حماس» وزير العمل الفلسطيني، محمد زيارة، خلال ذهابه إلى غزة في وقت تبحث فيه الدول مساعدة غزة في إعمارها مجددا فضلا عن العمل على توحيد الفصائل من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة وطنية موحدة ودولية لإعادة إعمار غزة بعيدا عن التجاذبات الفصائلية.

ودان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مؤخرا، قيام حركة «حماس» باحتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة لمدة ثلاث ساعات على معبر بيت حانون أثناء توجهه الخميس الماضي إلى قطاع غزة، قبل أن تسمح له بالدخول بعد تدخل وسطاء.

وأعرب اشتية عن استهجانه مما أقدمت عليه حركة «حماس» تجاه الوزير الذي يقوم مع الفريق الذي شكّلته الحكومة بمهمة حصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، والعمل على توفير المأوى للعائلات التي فقدت مساكنها بسبب العدوان.

واعتبر رئيس الوزراء احتجاز الوزير محاولة لتعكير أجواء الوحدة الوطنية التي سادت بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وعرقلة لجهود لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها الوزير، وتضم فنيين من جميع فصائل العمل الوطني، داعيا حماس إلى عدم تكرار ما حدث وتسهيل مهمة جميع وزراء الحكومة الذين يتولون الإشراف على تنفيذ برامج تنموية مهمة للتخفيف من الأعباء التي تفاقم من المعاناة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

كما أدان وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، قيام أجهزة حماس باحتجازه لأكثر من 3 ساعات خلال عودته من رام الله إلى قطاع غزة، وإبلاغه من قبلهم أنه ممنوع من ممارسة عمله بالقطاع، واصفا ما حدث بغير المقبول ويدلل على نوايا حزبية ضيقة.

فيما رد نائب رئيس حركة «حماس» خليل الحية، وقال إن السلطة الفلسطينية لها دور في إعمار غزة وأن لهم علاقة بالشأن الحكومي في غزة وأن الأمر ليس مقطوعًا وأنهم لا يمانعون في أن تكون أموال الإعمار عن طريق السلطة الفلسطينية، دون التطرق لأمر احتجاز وزير العمل.

وتابع «نرحب بكل الجهود ولا نمانع أن يكون للسلطة دور طبيعي ومسهل ونأمل ألا يكون معطلًا وأموال الإعمار لكل الناس والإدارات الحكومية والأشغال والبلديات والحكم المحلي والكهرباء والجهات المتعددة».

وشدد عضو المكتب السياسي لـ«حماس» على ترحيبهم بكل الجهود وأنهم سيسهلون ويسرعون أعمال إعادة الإعمار، مضيفا أن «حماس» تغيث من لديهم أضرار طفيفة «زجاج باب نافذة»، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الفلسطينيين لديهم ضرر طفيف وذلك حتى يصل الإعمار الدولي والمركزي وأن حركة «حماس» تفتح أبوابها للجميع.

ورد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» على سؤال عن موافقة الحركة على وصول المساعدات عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أنهم في الحركة لا يريدون أن يصل إليهم شيء وأن يكون مال الإعمار للإعمار مباشرة وأن لهم تجربة للإعمار في عام 2014، وأن الأموال التي وصلت بنوا بها المساكن التي هدمت وبقي مبلغ بسيط وأن مال الإعمار بقي للإعمار، مشددًا على ترحيبهم بذلك.

ورد عضوي المجلس الثوري لحركة «فتح»، محمد النمورة واياد نصر في حديثهم لـ«المصري اليوم»، حيث أوضح النمورة أن السلطة تريد ان تبتعد حماس عن التجاذبات الفصائلية في إعادة إعمارة غزة حتى يستفيد الشعب، فيما أوضح نصر أن احتجاز وزير العمل من قبل حماس أمر غير مبرر تماما.

فيما انتقد بعض الفلسطنيين المدمر بيوتهم في غزة تعامل حماس وتشددها على أن تبقى عملية إعامر غزة من خلاللها، بعدما أوضح رئيس حركة «حماس» في غزة، يحي السنوار أن ما قبل 11 مايو ليس كما بعد 21 مايو (الحرب في غزة)، وهوما اعتبره البعض ان حامس تصر على أناه المسؤولة عن غزة ويجب ان يتم اعمارها من خلالهم فقط.

و1كر بعض الفلسطينيين أن حماس في الحروب الأخيرة كان تعطي ممن تم تديمر بيته من الشعب 3 الاف دولار فقط فيما تعطي قادة الحركة 20 الف دولار.

وقالت أم محمد العقاد وهي سيدة تم تدمير منزلها جزئيا في خان يونس لـ«المصري اليوم» ان الفصائل تعطي لأبنائهم التعويضات وفي الأخر تتذكر الشعب، مؤكدا ان بيتها تم تدميره جزئيا بسبب أنها تسكن جنب بنك تابع لحماس في خان يونس.

ونفى القيادي في حركة حماس، وزير العمل والأشغال في غزة سابقا، يوسف المنسي، أن تعويض الشعب ممن تضرر منزله يبقى بعيدا عن الأحزاب السيساية، موضحا ان الحكومة تغض البصر عن ما إذا كان المنلز المدرم تابع لكوادر في «حماس» أو لا.

وتابع في حديثه لـ«المصري اليوم» أن الحكومة في غزة تساعد الذي دمر منزله بالكامل ثم الأقل ضررا وهكذا، مؤكدا ان هناك لجان دولية تتابع العمل تحت مظلة وازرة العمل كونها الجهة المسؤولة في القطاع، وأوضح ان هذه اللجان تأتي من الأمم المتحدة وأبضًأ لجان من منظمة غوث للاجئين الفلسطينين «ألأنوروا» التابعة لأمم المتحدة، وأيضًا لجان تابعة لنقابة المهندسين واتحاد المقاولين.

وأوضح انهم دائما يتشاورون عن من يستحق الدعم السريع ومن ينتظر، موضحا ان من تم تدميره بشكل يبلغ ضرره بسيط مثال: «من تضررت غرفة في منزله ليس كمن دمر منزل هبشكل جزئي ومن تم تدمير منزله بشكل كلي».

وأكد ان حركته أوقات تعطي أموال سريعا لمن فقد منزله بالكامل حتى يتسطيع تأجير منزل حتى يتم بناء منزله من جديد.

وعن اتهام البعض بأن حماس أعطت 20 ألف دولار لبعض القادة ممن تدمرت بيوتهم مثل القيادي خليل الحية، أكد المنسي أنه كان وزير العمل وقت استهداف منزل الحية، موضحا أن المننزل في حرب سابقة تم تدميرة جزئيا لكنه كان يحتاح إلى إزالة وبناءه من جديد لكن القيادي رفض وتم تمساعدته بعيدا عن أموال الإعمار حتى ان الحية قام بالاستدانة حتى يرمم البيت، مؤكدا أن منزل الحية تم تدميره بشكل كامل في هذه الحرب ولم يتم بناءه حتى الآن، مؤكدا ان يقوم بالاستشارة والتوجيه فقط لإعادة الإعمار وليس التدخل من أجل قيادي على حساب مواطن.