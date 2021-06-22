مصرع فتاة تناولت قرص حفظ غلال بالخطأ في سوهاج

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لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بتسمم بدائرة مركز دار السلام في سوهاج، وقالت التحقيقات الأولية إنها تناولت قرص «حفظ غلال» داخل منزلها عن طريق الخطأ.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول راوية. ع. م «17 سنة- لا تعمل» وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء تناول أقراص مجهولة، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدتها «بشات. ر. ع- 39 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، قيام نجلتها المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، ما نتج عنه وفاتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.