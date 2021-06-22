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«ًصيدلي» يدخن الحشيش على «الفيسبوك».. «الداخلية» تكشف ملابسات الواقعة

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«ًصيدلي» يدخن الحشيش على «الفيسبوك».. «الداخلية» تكشف ملابسات الواقعة «ًصيدلي» يدخن الحشيش على «الفيسبوك».. «الداخلية» تكشف ملابسات الواقعة

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع على بعض صفحات موقع «فيسبوك»، متضمنًا تعاطي شخصًا لمخدر الحشيش.
حدّدت أجهزة الأمن مكان تصوير الفيديو المشار إليه بإحدى الصيدليات الكائنة بمنطقة حلوان بالقاهرة، وتبينّ أنها ملك «صيدلي»، له معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، ومبلغ مالى.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وكذا قيام صديقه بتصويره بهاتفه المحمول أثناء تعاطيه سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأمكن ضبط الأخير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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