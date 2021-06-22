محافظ سوهاج يتفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في «سوهاج الجديدة» بـ6.3 مليون جنيه

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem»، والتي تم إقامتها بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة بلغت 6 ملايين و300 ألف جنيه.

وقال المحافظ، خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والسيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن المدرسة مقامة على مساحة 11225 م2، وتضم 9 فصول دراسية، و10 معامل «كيماء، وفيزياء، وأحياء، وإلكترونيات، ولغات، وهيدروليك، وجيولوجيا، وروبوتيك، وكمبيوتر، ومعمل ابتكارات»، لافتا إلا أنه تفقد جميع معامل المدرسة، كما تفقد غرف إقامة الطلبة والطالبات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

وأوضح المحافظ أنه وجه بتقليل عدد الأسرة بغرف الإقامة بالمدرسة، وأهمية التعرف على انطباع الطلبة والطالبات واحتياجاتهم، لتوفير أكبر قدر من الراحة والهدوء، أثناء إقامتهم بالمدرسة، والمساهمة في توفير الأجواء المناسبة لتحقيق التفوق العلمي والإبتكار، مؤكدا أن المدرسة إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب، ومساعدتهم على المزيد من التفوق والإبداع التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر الحديث.