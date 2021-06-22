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المؤبد للمتهمين بالسطو على مزرعة مواشٍ وسرقتها في الشرقية

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المؤبد للمتهمين بالسطو على مزرعة مواشٍ وسرقتها في الشرقية المؤبد للمتهمين بالسطو على مزرعة مواشٍ وسرقتها في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكري، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد، لقيامهم بالسطو على مزرعة مواشٍ وسرقة عدد من رؤوس الماشية.

وتعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، من «س. م. ع» ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، بسرقة عدد ستة رؤوس ماشية من المزرعة الخاصة بها.

وتشكل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «م. أ. أ» 25 عاما جزار، و«م. م. ع» 41 عاما بائع خضروات، و«م. ر. م» 25 عاما سائق، و«ال. ف. م» 40 عاما عامل زراعى، وجميعهم مقيمين دائرة مركز الزقازيق، وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ودلفوا داخل للمزرعة، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجه المجنى عليه «ال. ع»، وقاموا بتكبيله مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المواشي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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