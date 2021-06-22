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السودان: آبي أحمد يكرر أخطاء الديكتاتور عمر البشير.. ولا يريد حل أزمة سد النهضة

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السودان: آبي أحمد يكرر أخطاء الديكتاتور عمر البشير.. ولا يريد حل أزمة سد النهضة السودان: آبي أحمد يكرر أخطاء الديكتاتور عمر البشير.. ولا يريد حل أزمة سد النهضة

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انتقد وزير الري السوداني ياسر عباس، الموقف الإثيوبي تجاه دول الجوار، مؤكدًا أن الحرب الأهلية في إثيوبيا، وتحديدًا نزاع إقليم تيجراي، تجعل حكامها أقل رغبة في التسوية مع والسودان بشأن أزمة سد النهضة.

وقال عباس، في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الثلاثاء، إنه مع تورط إثيوبيا في صراع تيجراي، الذي دام 8 أشهر، وأدى إلى نزوح ومجاعة وفرض عقوبات أمريكية على أديس أبابا واتهامها بارتكاب إبادة جماعية، فإن السلطات الإثيوبية تتخذ موقفًا أكثر صرامة في السياسة الخارجية، بهدف تعزيز دعمها محليًا.

وشبّه عباس رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المتوقع أن يفوز على نطاق واسع في الانتخابات العامة، بالديكتاتور السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور.

وقال عباس في المقابلة التي أُجريت بالعاصمة السودانية الخرطوم: «أعتقد أنه (آبي أحمد) يكرر الأخطاء نفسها».

وأضاف مُخاطبًا رئيس الوزراء الإثيوبي: «كيف تفترض أنك على حق دائمًا والعالم كله يطالبك بأن تتوقف عن قتل شعبك؟ من فضلك تفاوض مع جيرانك (مصر والسودان) بشأن سدّكم (الإثيوبي)».

وأشار عباس إلى أن الثقة بين إثيوبيا والسودان، في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وطلبت «بلومبرج» من متحدث باسم آبي أحمد التعليق على كلام الوزير السوداني، لكنه لم يرد.

المصرى اليوم

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