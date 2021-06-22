الخطوط القطرية تنتظر إطلاق طائرة شحن جديدة من إيرباص أو بوينج

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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء إن الناقلة الخليجية تريد أن تكون أول عميل لطائرة شحن جديدة من إيرباص أو بوينج، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه طلبية لشراء طائرات شحن بمليارات الدولارات.

أفادت تقارير بأن شركتي صناعة الطائرات كلتيهما تدرسان إنتاج طائرة شحن جديدة، غير أن أي منهما لم تعلن التزامها بذلك حتى الآن.

كانت رويترز قد أوردت في مارس أن إيرباص تعكف على تقييم الاهتمام بنسخة شحن من طائرتها إيه350، وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية لرويترز في الرابع من يونيو حزيران إن بوينج تعرض نسخة شحن من طائرتها المستقبلية للركاب 777إكس.

لكن بوينج قالت إن مجلس إدارتها لم يوافق بعد على مثل هذا البرنامج.

وقال الباكر خلال منتدى نظمته بلومبرج اليوم «نحن حريصون للغاية على أن نكون عميل إطلاق سواء كان ذلك لطائرة الشحن إيه350إف أو 777إكس».

وأعلن عميل إيرباص وبوينج الكبير عن اهتمامه بطائرة شحن جديدة منذ أبريل نيسان على الأقل، وهو مهتم بتنفيذ طلبية كبيرة، يحتمل أن تضم 30 أو أكثر من طائرات الشحن الجديدة. ولدى الخطوط القطرية حاليا أسطول شحن من 30 طائرة بوينج.

وخلال حديثه في حلقة نقاشية إلى جانب ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينج، قال الباكر أيضا إن شركة الطيران «متعطشة» للمزيد لكن شركة صناعة الطائرات الأمريكية لا تستطيع الإنتاج بالسرعة الكافية.

ولم يعقب كالهون على هذه التعليقات.

الخطوط الجوية القطرية في خلاف تعاقدي مع إيرباص حول أزمة جودة تتعلق ببعض طائرات الركاب.