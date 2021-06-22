تشغيل 52 مسجدا ومدرسة بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، عن تنفيذ مشروع تشغيل 35 مسجدًا و17 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية.

وأكد الزملوط، في بيان الثلاثاء، أن الطاقة الشمسية تمثل أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها، بما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية على إدارات المساجد والمدارس، بجانب توفير دخل من عوائد تصدير الفائض إلى الشبكة الموحدة للكهرباء.

ووجه الزملوط بسرعة إنهاء المشروع وتركيب وحدات الطاقة الشمسية في أقرب وقت ممكن، في ظل حرص المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة، تمهيدا لتعميم المشروع على جميع المدارس والمساجد الفترة المقبلة.

كانت مدرسة الخارجة الثانوية بنين هي المدرسة الأولى على مستوى المحافظة التي يجري تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية بالكامل، حيث جرى استخدام الطاقة الكهربية في تشغيل كل الأجهزة وإضاءة المعامل والفصول والاضاءة الليلية بالمدرسة.