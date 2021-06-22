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الجبلاية تخاطب الكاف لمد فترة القيد الأفريقي

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الجبلاية تخاطب الكاف لمد فترة القيد الأفريقي الجبلاية تخاطب الكاف لمد فترة القيد الأفريقي

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قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة احمد مجاهد، إرسال خطاب رسمى للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لمد مهلة إرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة من البطولات الافريقية لمدة شهر، بحيث تنتهى المهلة يوم 30 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيو الجارى.

وأبدى الكاف مرونة كبيرة مؤخرا فى مد المهلة المحددة لتحديد أسماء الأندية المشاركة فى بطولات الكاف الجديدة، واستقر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف،على مد تقديم اسماء الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا للموسم المقبل.

ووفقا لمسؤولى الاتحاد الافريقي فإنه سيتم ارسال خطابات رسمية للاتحادات القارية بمد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا لمدة شهر بحيث يكون يوم 30 يوليو اخر موعد لتقديم اسماء الفرق بدلاً من يوم 30 يونيو الجاري.

المصرى اليوم

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