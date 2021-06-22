صدام نارى بين «الريال» و«أنشيلوتى» بسبب «رودريجيز»

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كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية عن موقف ريال مدريد من عودة اللاعب الكولومبى خاميس رودريجيز، نجم إيفرتون، إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

ورحل خاميس إلى إيفرتون فى الصيف الماضى، بناءً على طلب من أنشيلوتى، مدرب التوفيز وقتها، قبل أن يعود كارلو مجددًا لقيادة الميرنجى هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة، فإن أنشيلوتى طلب من ريال مدريد إعادة خاميس مرة أخرى، خاصة أن اللاعب يجيد بشكل واضح تحت قيادته.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد لا يرحب بطلب أنشيلوتى، ولا ينوى ضم خاميس مرة أخرى.

وأضاف أن هناك 3 أسباب وراء رفض الريال التعاقد مع خاميس، أولها هو تراجع مستواه بشكل واضح بعد تعرضه للعديد من الإصابات، حيث قدم أداءً رائعًا فى موسمه الأول مع الميرنجى، وتراجع بعض الشىء فى الموسم الثانى، قبل أن ينحدر تمامًا فى الموسم الثالث.

وحتى بعد إعارته لبايرن ميونخ لم يحقق الانتفاضة المرجوة، فعاد إلى ريال مدريد لمدة موسم لم يقدم فيه أى شىء يُذكر، ليرحل إلى إيفرتون.

وبالتالى، هناك اعتقاد بأن عودة خاميس بمستواه الذى رحل به من ريال مدريد من شأنه أن يعوق فرصة لاعبين شباب مثل مارتن أوديجارد أو تاكيفوسا كوبو أو براهيم دياز.

أما السبب الثانى فهو عمره، حيث يبلغ 29 عامًا، وبالتالى فإن مرحلة التطور قد توقفت.

أما السبب الثالث والأخير فهو راتبه، حيث يتقاضى خاميس ما يقرب من 7- 8 ملايين يورو فى الموسم. فى سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم الفرنسى رافائيل فاران مع ريال مدريد.

أنشيلوتي - صورة أرشيفية

وينتهى عقد فاران فى سانتياجو برنابيو بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وبحسب موقع «ABC» الإسبانى، فإن ريال مدريد لا ينوى الإبقاء على فاران الموسم المقبل، طالما لم يجدد تعاقده، وسيتم عرضه للبيع هذا الصيف، مقابل 70 مليون يورو. ويشترط فاران الحصول على 12 مليون يورو فى الموسم الواحد، أسوة بالنمساوى دافيد ألابا، من أجل التجديد.

ويتقاضى فاران حاليًا 5.5 مليون يورو فى الموسم، وعرض عليه الريال التجديد مقابل 7 ملايين يورو، وهو ما رفضه اللاعب.

وأضاف التقرير أن فاران يمتلك عرضين، من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، حيث يرغب الأول فى ضمه منذ عدة سنوات، بينما جاء عرض الثانى ليقلب الموازين، خاصة أنه من الممكن أن يزامل سيرجيو راموس مجددًا فى حديقة الأمراء.

ورحل راموس عن ريال مدريد قبل عدة أيام، بعد انتهاء عقده وفشل التوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد، مع وجود أنباء قوية تفيد برغبة سان جيرمان فى ضمه.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن فاران يرفض أن يكون جزءًا من صفقة انتقال كيليان مبابى إلى ريال مدريد، إذا قرر المدافع الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

ويرغب ريال مدريد بشدة فى ضم مبابى هذا الصيف، ما دفع فاران لرفض فكرة وجوده فى صفقة تبادلية إذا قرر الانتقال إلى سان جيرمان. ولم يقرر ريال مدريد بعد ما إذا كان سيتعاقد مع مدافع جديد لتعويض فاران، مثل جيوليس كوندى أو باو توريس، أم سيكتفى بمدافع من داخل النادى مثل خيسوس فاييخو أو فيكتور تشوست أو ماريو جيلا.