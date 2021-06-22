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معتز إينو: الأهلي لم يحسم التأهل لنهائي افريقيا

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معتز إينو: الأهلي لم يحسم التأهل لنهائي افريقيا معتز إينو: الأهلي لم يحسم التأهل لنهائي افريقيا

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يحسم التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي، على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج " المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الأهلي لم يحسم التأهل إلى المباراة النهائي حتى الأن، ويجب على جميع اللاعبين التركيز في مباراة العودة، من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية".

وأضاف :"أكرم توفيق، كان هو أفضل لاعب في مباراة الذهاب، حيث قدم أداء مميز للغاية في مركز الظهير الأيمن"، مضيفًا :"الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أدار المباراة بشكل جيد".

المصرى اليوم

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