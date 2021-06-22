«جوف»: لا أشعر بالضغط قبل «ويمبلدون»

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تستعد الأمريكية الشابة كوكو جوف للعودة إلى منافسات بطولة ويمبلدون للتنس فى وقت لاحق من الشهر الجارى، لكنها تؤكد أنها لا تشعر بأى ضغوط من أجل تكرار تألقها فى نسخة 2019 إذ وصلت للدور الرابع (دور الـ16) عندما كان عمرها 15 عامًا، قبل أن تخسر أمام الرومانية سيمونا هاليب التى تُوجت باللقب لاحقًا.

وستشارك «جوف» فى بطولة إيستبورن الدولية بإنجلترا استعدادا للبطولة الكبرى التى تقام على الملاعب العشبية، والتى ألغيت فى العام الماضى بسبب جائحة «كوفيد- 19».

وقالت «جوف» (17 عامًا)، المصنفة 23 عالميًا، إن ظهورها الأول فى ويمبلدون يبدو وكأنه حدث «منذ وقت طويل».

ووصلت «جوف» إلى دور الثمانية فى بطولة كبرى لأول مرة خلال مسيرتها فى فرنسا المفتوحة فى وقت سابق من الشهر الجارى قبل أن تخسر أمام باربورا كريتشيكوفا.

وأضافت «جوف»: «ربما يتوقع البعض أننى أتعرض لضغوط بينما أستعد للبطولة، لكنى فعلًا لا أشعر بأى ضغوط».

وأردفت قائلة: «فقط سأستمتع بالمشاركة، ولا أريد وضع أى ضغوط على نفسى بمقارنة نتائجى هذا العام مع النسخة الماضية».

وتابعت اللاعبة الأمريكية أيضًا: «أود تحقيق نتائج أفضل من مشاركتى الأولى فى البطولة. لكنها كانت بداية كل شىء. وأنا سعيدة بهذه التجربة التى بالتأكيد ساعدتنى فى التطور على المستويين الشخصى والمهنى».

وتنطلق ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالى فى ملاعب نادى عموم إنجلترا فى 28 يونيو الجارى.

فى سياق آخر، صعدت الروسية، ليودميلا سامسونوفا، 43 مركزًا فى التصنيف العالمى للاعبات التنس المحترفات بعد تتويجها بلقب بطولة برلين قادمة من الأدوار التمهيدية.

ووفقًا للتصنيف، نجحت اللاعبة، صاحبة الـ22 عامًا، التى فازت فى المباراة النهائية على السويسرية بيليندا بينشيتش، المصنفة 11 عالميًا حاليًا، فى الصعود للمرتبة الـ63.

ولاتزال الأسترالية آشلى بارتى تتصدر جدول التصنيف، بينما صعدت الأوكرانية إلينا سفيتولينا مركزًا لتحل خامسة مكان الأمريكية صوفيا كينين التى تراجعت للترتيب السادس.

فى حين لم تشهد باقى المراكز العشرة الأولى أى تغييرات، حيث تحل اليابانية نعومى أوساكا وصيفة، وتأتى خلفها الرومانية سيمونا هاليب، ثم البيلاروسية آرينا سابالينكا.

بينما تحل الكندية بيانكا أندريسكو سابعة، ثم الأمريكية سيرينا ويليامز ثامنة، والبولندية إيجا شفياتيك تاسعة، وأخيرًا التشيكية كارولينا بليسكوفا عاشرة.

وعلى مستوى لاعبات أمريكا اللاتينية، تعد الأرجنتينية ناديا بودوروسكا هى الأفضل باحتلالها المركز الـ39.