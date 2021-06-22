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وقع محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على عقد تولى مهمة تدريب منتخب رجال الطائرة خلال الفترة المقبلة فى حضور سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة فى مقر الإتحاد .

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة مؤخراً تعيين اللقانى مديراً فنياً لمنتخب مصر حتى سبتمبر المقبل، بموافقة لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب، و من المقرر ان يغادر منتخب مصر للكرة الطائرة إلى بولندا يوم 7 يوليو المقبل للمشاركة فى بطولة ودية دولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 4 منتخبات هى بولندا والنرويج ومصر وتونس بدعوة رسمية، ومن المقرر أن تعود البعثة من بولندا يوم 12 من نفس الشهر المقبل.