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اللقانى يوقع على عقود تدريب منتخب للطائرة

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اللقانى يوقع على عقود تدريب منتخب مصر للطائرة اللقانى يوقع على عقود تدريب منتخب للطائرة

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وقع محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى على عقد تولى مهمة تدريب منتخب رجال الطائرة خلال الفترة المقبلة فى حضور سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة فى مقر الإتحاد .

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة مؤخراً تعيين اللقانى مديراً فنياً لمنتخب حتى سبتمبر المقبل، بموافقة لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب، و من المقرر ان يغادر منتخب مصر للكرة الطائرة إلى بولندا يوم 7 يوليو المقبل للمشاركة فى بطولة ودية دولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 4 منتخبات هى بولندا والنرويج ومصر وتونس بدعوة رسمية، ومن المقرر أن تعود البعثة من بولندا يوم 12 من نفس الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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