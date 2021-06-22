البنك الاهلي يعفو عن قاعود بعد أزمة مباراة سموحة

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أعلن كريم حسن شحاته المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن عودة محمود قاعود لاعب الفريق إلي التدريبات الجماعية عقب إلتزامه الكامل بتنفيذ عقوبة التدريب منفرداً لمدة شهر وتقبله للغرامه المالية الكبيرة التي أقرتها لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي وخالد جلال المدير الفني للفريق ، كما تم تكرار اعتذار اللاعب للجهاز الفني واللاعبين عما بدر منه في مباراة سموحة في بطولة الدوري .

وأكد كريم حسن شحاته ، أن عقوبة الاستبعاد من المشاركة في المباريات الرسمية مازالت مستمره في انتظار قرار من خالد جلال المدير الفني للفريق لعودة اللاعب للمشاركة من جديد.

وكان محمود قاعود قد قام بتوجيه بعض الإشارات لدى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال في مواجهة سموحة ، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب وتدخل عاصم صلاح قائد الفريق لانهاء الامر ولكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج وأستكمال المباراة للنهاية