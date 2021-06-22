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استدراج ومفاجأة نيرانية.. مقتل 13 حوثياً وأسر آخرين في كمين للجيش اليمني

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استدراج ومفاجأة نيرانية.. مقتل 13 حوثياً وأسر آخرين في كمين للجيش اليمني استدراج ومفاجأة نيرانية.. مقتل 13 حوثياً وأسر آخرين في كمين للجيش اليمني
استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر من الميليشيا

استدراج ومفاجأة نيرانية.. مقتل 13 حوثياً وأسر آخرين في كمين للجيش اليمني

نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، كميناً محكماً استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم في الجهة الشمالية من وادي الجفرة؛ ونتج عنه مقتل ما لا يقل عن 13 حوثياً، وأسر من تبقى منهم.

وأوضح المصدر أن الجيش الوطني استعاد أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا.

وبين أن الميليشيا دفعت بمجموعة جديدة من عناصرها في محاولة منها لإنقاذ الموقف، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لهم بالمرصاد، وفاجؤوهم بكثافة النيران، وأجبروهم على الفرار مخلفين وراءهم أسلحتهم وجثث قتلاهم.

وأشار المصدر إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، الذي ألحق بالميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح؛ منها تدمير 3 عربات مدرعة وأطقم أخرى بمحيط الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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