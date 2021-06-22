أخبار عاجلة

اليوم الموعد مع نهائي كأس أمم أوروبا بين انجلترا وايطاليا...التوقيت والنقل التلفزي -
شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة -
محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة -
وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان -
«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج -
انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة -
كل ما تريد معرفته عن المقام العراقي الموسيقي ومراحل تطوره -
وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية -
"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتفاقية شاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بالرياض

Print
منصة تضم خبراء ومهنيين لإعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى مميز

اتفاقية شاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بالرياض

شهدت العاصمة الرياض اليوم توقيع الاتفاقية الشاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بمبادرة من جمعية الإعلاميين السعوديين ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض د. ثامر بن ناصر بن غشيان ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله محمد الشهري ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان عبدالوهاب الفايز.

ونصت الاتفاقية على إنشاء مركز إعلامي يكون عبارة عن منصة تضم عدداً من الخبراء والمهنيين القادرين على إعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى إعلامي يكون في مستوى الطموحات والتطلعات.

كما نصت الاتفاقية على تنفيذ حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة بهدف رفع كفاءة وتطوير مهارات الإعلاميين العاملين في الأنشطة المجتمعة ويساهم في دعم القطاع غير الربحي ومسانداً الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وحوكمة القطاع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة