افتتاح معمل الأدلة الرقمية بجامعة بنها (تفاصيل وصور)

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افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الثلاثاء، معمل الأدلة الرقمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتورة هالة حلمي زايد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء وأساتذة الكلية.

وخلال الافتتاح وجه «الجيزاوي»، بأن يكون معمل الأدلة الرقمية ليس فقط معمل اكاديمي بل يكون خدمي يقدم خدماته للمجتمع المدني حتى يتم التوسع فيه وإنشاء مراكز تميز ومعامل أخرى تستخدم في المعمل الأكاديمي وخدمة المجتمع المحيط به، مشيرا إلى أن المعمل يعتبر هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويستوعب 20 طالب في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن المعمل يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي يوجد بها ثلاث برامج متميزة هدفها الأساسي هو تقديم خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل وهذه تعتبر استراتيجية الجامعة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن معمل الأدلة الرقمية يعتبر نقلة نوعية على مستوى الجامعات المصرية واضافة جديدة من اجل اكساب الطلاب مهارات جديدة في تخصصهم.

وأوضحت الدكتورة هالة حلمي زايد أن المعمل تم وضع خطة مستقبلية له من أجل اعتماده من الجهات المختصة بالاضافة إلى عمل بروفايل للخدمات سواء استشارات أو تدريب للمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هناك معامل على وشك الانتهاء منها بالكلية وهي معمل الروبوتات ومعمل الذكاء الاصطناعي ومعمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء.

إفتتاح معمل الأدلة الرقمية بجامعة بنها

إفتتاح معمل الأدلة الرقمية بجامعة بنها