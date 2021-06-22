«حقوق إنسان البرلمان»: تسييس قضية حنين حسام تتطلب مساءلة قانونية

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أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه القاطع للأصوات التي تنادي باسم حقوق الإنسان بشأن المدعوة حنين حسام، معرباً عن أسفه الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري «الشامخ والنزيه».

وأعتبر «رضوان» في بيان الثلاثاء باسم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوب، أن مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ في شؤون القضاء المصري، وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أصحاب هذه الأصوات «المرفوضة والمفضوحة» معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام، وفي مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة على تطبيق تيك توك، مقابل الحصول على الدولارات واستغلت حينين حسام أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات، وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالاتجار في البشر والتحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة «لايكى الهرم» ودعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بالتطبيق واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن وقيامها بانشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا واستغلت طفلتين بان سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية.

وطالب النائب طارق رضوان باحترام القضاء المصري وعدم التدخل في شؤونه من قريب أو بعيد مؤكداً قدسية القضاء المصرى ونزاهة احكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.

حنين حسام قناة التيك توك تظهر في فيديو جديد

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على حنين حسام فتاة التيك توك، بعد ساعات من ظهورها في فيديو جديد على قناة تيك توك في الساعات الأولى من صباح اليوم

الثلاثاء بمنطقة شبرا بمحافظة القليوبية.

وقالت حنين حسام في أخر فيديو لها «أنا مش هربانة وكنت هسلم نفسي».. أو تعليق من حنين حسام فتاة التيك توك بعد القبض عليها بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء لتنفيذ حكم حبسها 10 سنوات الصادر يوم الأحد الماضي من محكمة جنايات القاهرة في تهمة الاتجار بالبشر.

وقالت حنين حسام في محضر الضبط: «أنا مستقبلي ضاع وادمرت وكنت بستعد لتسليم نفسي لشرطة تنفيذ الأحكام بعد تسجيل