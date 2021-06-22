أخبار عاجلة

اليوم الموعد مع نهائي كأس أمم أوروبا بين انجلترا وايطاليا...التوقيت والنقل التلفزي -
شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة -
محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة -
وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان -
«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج -
انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة -
كل ما تريد معرفته عن المقام العراقي الموسيقي ومراحل تطوره -
وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية -
"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

قيادي فلسطيني: حكومة بنيت الإسرائيلية الجديدة ستنهار أمام المقاومة

Print
قيادي فلسطيني: حكومة بنيت الإسرائيلية الجديدة ستنهار أمام المقاومة قيادي فلسطيني: حكومة بنيت الإسرائيلية الجديدة ستنهار أمام المقاومة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان، الثلاثاء، إن فصائل المقاومة لن ترضخ لشروط الاحتلال في مباحثات التهدئة، بربط فك الحصار مقابل الجنود الإسرائيليين.

وأضاف – وفق وكالة معا الفلسطينية -: «لم ترضخ المقاومة لشروط الاحتلال عندما كانت الإسرائيلية قوية عام 2014 والحكومة الحالية برئاسة نفتالي بنيت ضعيفة وتجربته أيضا ضعيفة وهو يمثل فقط أربعة مقاعد في الكنيست».

وتابع، «بنيت يناور فقط لأنه يريد أن يؤهل نفسه ليكون زعيما لإسرائيل مقابل زعامة نتنياهو وبالتالي لن يكن مؤهلا لتحدى المقاومة الفلسطينية».

وشدد على أن حكومة بنيت ستنهار أمام صمود وصلابة الفلسطينيين وقوة المقاومة، مؤكدا على عدم التنازل عن أي حق فلسطيني.

وحول ملف إعادة الإعمار، أوضح عليان بأنه لا يوجد خلافات فلسطينية في عملية إعادة الإعمار ولكن الخلاف ليس فلسطينيا بل الفصائل أجمعت بأن مسؤولية إعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن ملف إعادة الإعمار غير مرهون ومرتبط بقضية الأسرى التي يحاول الاحتلال ربطها بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي