قيادي فلسطيني: حكومة بنيت الإسرائيلية الجديدة ستنهار أمام المقاومة

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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان، الثلاثاء، إن فصائل المقاومة لن ترضخ لشروط الاحتلال في مباحثات التهدئة، بربط فك الحصار مقابل الجنود الإسرائيليين.

وأضاف – وفق وكالة معا الفلسطينية -: «لم ترضخ المقاومة لشروط الاحتلال عندما كانت الحكومة الإسرائيلية قوية عام 2014 والحكومة الحالية برئاسة نفتالي بنيت ضعيفة وتجربته أيضا ضعيفة وهو يمثل فقط أربعة مقاعد في الكنيست».

وتابع، «بنيت يناور فقط لأنه يريد أن يؤهل نفسه ليكون زعيما لإسرائيل مقابل زعامة نتنياهو وبالتالي لن يكن مؤهلا لتحدى المقاومة الفلسطينية».

وشدد على أن حكومة بنيت ستنهار أمام صمود وصلابة الفلسطينيين وقوة المقاومة، مؤكدا على عدم التنازل عن أي حق فلسطيني.

وحول ملف إعادة الإعمار، أوضح عليان بأنه لا يوجد خلافات فلسطينية في عملية إعادة الإعمار ولكن الخلاف ليس فلسطينيا بل الفصائل أجمعت بأن مسؤولية إعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن ملف إعادة الإعمار غير مرهون ومرتبط بقضية الأسرى التي يحاول الاحتلال ربطها بها.