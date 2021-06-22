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عضو كنيست متطرف يقتحم حي الشيخ جراح

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عضو كنيست متطرف يقتحم حي الشيخ جراح عضو كنيست متطرف يقتحم حي الشيخ جراح

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اقتحم عضو الكنيست المتطرف من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المعارض بتسلئيل سموتريتش، حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقالت وكالة «معا» الفلسطينية، إن سموتريتش حاول اقتحام منزل عائلة الكرد بالحي، قبل أن يتصدى لهم السكان.

واضاف شهود عيان إن محاولة الاقتحام أدت إلى اشتباكات بالأيدي بين السكان، ومجموعات المستوطنين الاسرائيليين الذي رافقوا سموتريتش.

وتابع شهود العيان أن الشرطة الاسرائيلية، وفّرت الحماية للمستوطنين خلال الاقتحام.

وكان حي الشيخ جراح، قد شهد أمس الإثنين، اعتداءات من قبل المستوطنين وعناصر الشرطة على المواطنين الفلسطينيين.

المصرى اليوم

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