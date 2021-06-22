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خبير أممي: إريتريا تسيطر فعليا على أجزاء في تيغراي

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خبير أممي: إريتريا تسيطر فعليا على أجزاء في تيغراي خبير أممي: إريتريا تسيطر فعليا على أجزاء في تيغراي

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قال خبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن إريتريا لها «سيطرة فعلية» الآن على أجزاء من إقليم تيجراي الإثيوبي، مطالبا بانسحاب قواتها من الإقليم وإجراء تحقيق فوري في انتهاكاتها التي تشمل اختطاف لاجئين.

وكان محمد عبدالسلام بابكر مقرر حقوق الإنسان الخاص للأمم المتحدة في إريتريا يخاطب مجلس حقوق الإنسان بعد يوم من تقديم تقرير يصف انتهاكات القوات الإريترية في تيجراي والتي شملت تنفيذ إعدامات بمحاكمات موجزة واختطاف واختفاء اللاجئين الإريتريين هناك، بحسب «رويترز».

وقال بابكر: «وفقا للمعلومات التي حصلت عليها، إريتريا لديها سيطرة فعلية على منطقة تيغراي... ولاسيما في معسكرين (هيتساتس وشيميلبا)»، مشيرا إلى معسكرات في تيجراي تأوي لاجئين من إريتريا.

وقالت الأمم المتحدة إن اللاجئين الإريتريين تعرضوا للاعتداء والاختطاف من معسكرات على يد مسلحين يشتبه في أنهم قوات إريترية.

وقال بابكر: «أماكن وجود اللاجئين الذين لا يزالون مفقودين، تمثل مصدر قلق بالغ حقا»، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل من قبل هيئة مستقلة في هذه الادعاءات.

وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر بين الإثيوبية والسلطات المحلية في تيغراي إلى نزوح أكثر من مليوني شخص.

المصرى اليوم

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