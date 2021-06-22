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الأمم المتحدة: 41 مليون نسمة حول العالم على حافة المجاعة

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الأمم المتحدة: 41 مليون نسمة حول العالم على حافة المجاعة الأمم المتحدة: 41 مليون نسمة حول العالم على حافة المجاعة

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حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن نحو 41 مليون شخص حول العالم عرضة لخطر المجاعة الوشيك، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة للأغذية الأساسية تفاقم الضغوط القائمة على الأمن الغذائي.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، إن هناك نصف مليون آخرين يعيشون بالفعل ظروفا تشبه المجاعة، بحسب «رويترز».

وأضاف بيزلي: «لدينا الآن 4 دول فيها ظروف تشبه المجاعة. في حين أن هناك 41 مليون شخص يطرقون باب المجاعة، حرفيا».

وقال برنامج الغذاء العالمي الذي يحصل على تمويله بالكامل من تبرعات طوعية إنه بحاجة إلى جمع 6 مليارات دولار بشكل فوري حتى يصل إلى المعرضين للخطر في 43 دولة. وقال بيزلي: «نحن نحتاج التمويل نحتاجه الآن».

ونتيجة لتراجع التمويل على مدار عقود، تزايد الجوع في العالم منذ 2016، مدفوعا بالنزاع وتغير المناخ.

وفي 2019، كان هناك 27 مليون شخصا على حافة خطر المجاعة، بحسب برنامج الغذاء، ولكن منذ 2020، فاقم وباء كورونا من الخطر.

المصرى اليوم

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