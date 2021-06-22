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الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل بسبب «احتكار الإعلانات»

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الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل بسبب «احتكار الإعلانات» الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل بسبب «احتكار الإعلانات»

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فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا مع مؤسسة جوجل بسبب ما قال إنها ممارسات احتكارية للإعلانات عبر الإنترنت.

ووفقا لبيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني، سيتناول التحقيق مع مؤسسة جوجل ما وصفها بـ «الاستحواذ على تقنية الإعلانات المصورة الخاصة بها من المنافسين، واحتمال انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار».

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح سلاسل من التحقيقات مع بعض شركات التكنولوجيا العملاقة، بهدف فرض سياسات عادلة في مجالات تتعلق بطبيعة عملها.

من جهتها أعربت مارجريت فيستاجر، رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، عن شعورها بالقلق من سياسة جوجل الإعلانية عبر الإنترنت، مؤكدة أنها جعلت المنافسة صعبة على الآخرين بسبب ما تقوم به من هيمنة على سلسلة التوريد، لافتة إلى أنها ستنظر كذلك في مسألة تتبع المستخدمين التي تنتهجها غوغل.

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