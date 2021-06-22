أسما شريف منير تكشف حقيقية ارتباطها بـ«انتيكا».. والأخير يرد «ست الكل وبطلة الجمهورية»

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علقت أسما شريف منير، اليوم الثلاثاء، عن الشائعات التي طالتها بعد نشرها مجموعة من الصور تجمعها بالمصور حسام عاطف الشهير بـ«انتيكا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»، موضحة أنها تعتبره في درجة أخيها الصغير، مشيرة إلى أنها لم ترتبط بعد انفصالها من الفنان محمود حجازي.

وأعادت «أسما» نشر الصور عبر «إنستجرام» وكتبت:«تنوية عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة..انتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد..أوعدكم لما ارتبط هعرفكم، أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب انكم تفرحولي مش هخبي.. سيبكوا من الهري ده، أيه الألون الجامده دي، صيف كما قال الكتاب»

وعلق «انتيكا» على البوست قائلا:«ست الكل واختي الكبيره وبطلة الجمهورية في روقان»

يذكر أن أسما شريف منير، أعلنت مؤخرا، انفصالها من زوجها الفنان محمود حجازي وقالت عبر الاستوري بموقع «إنستجرام» قائلة:«ياريت بعد ازنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا اسئلة، محصلش نصيب وبكل احترام، ونقطة وربنا يكرمنا احنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحافيين بعد ازنكم، احنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».