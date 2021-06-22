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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بـ«طب فاقوس» و«آثار صان الحجر»

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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بـ«طب فاقوس» و«آثار صان الحجر» نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بـ«طب فاقوس» و«آثار صان الحجر»

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واصل الدكتور عاطف محمد حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتى الطب البشري بفاقوس والآثار بصان الحجر، وسط التزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وشهدت عملية دخول الطلاب للجان الامتحانات انسيابية كبيرة وعدم وجود أي تزاحم، نظرًاً لسابق إعلان الطلاب بأماكن اللجان ألامتحانية على المواقع الإلكترونية، ووضع اللافتات الإرشادية في مختلف المداخل.

واطمأن نائب رئيس جامعة الزقازيق على تنفيذ جميع كليات ومعاهد الجامعة، لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأشاد بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية والخضوع للإجراءات الإحترازية التي أقرتها الجامعة، من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة، ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلى جانب الإجراءات الأخرى.

واتخذت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للإمتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، فضلا عن توفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب.

المصرى اليوم

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