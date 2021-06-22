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لدعمهما العنف الفكري.. دعوي قضائية تطلب حل «انصار السنة والجمعية الشرعية»

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لدعمهما العنف الفكري.. دعوي قضائية تطلب حل «انصار السنة والجمعية الشرعية» لدعمهما العنف الفكري.. دعوي قضائية تطلب حل «انصار السنة والجمعية الشرعية»

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تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم دعوي قضائية تطلب حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، وم٢ادرة كافة ممتلكاتهما ومقارهما.

قالت الدعوي أن الجمعيتين قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكرى .

وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين .

المصرى اليوم

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