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القبض على 5 أشخاص بحوزتهم سلاح وبانجو وحشيش في أسوان

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القبض على 5 أشخاص بحوزتهم سلاح وبانجو وحشيش في أسوان القبض على 5 أشخاص بحوزتهم سلاح وبانجو وحشيش في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الثلاثاء، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 250 جرام بانجو و210 جرامات حشيش و5 أسلحة نارية.

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على المضبوطات.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

استهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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