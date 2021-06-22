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بوتين وميركل يدعوان إلى الحفاظ على الذاكرة التاريخية عن أحداث حقبة الحرب المأساوية

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بوتين وميركل يدعوان إلى الحفاظ على الذاكرة التاريخية عن أحداث حقبة الحرب المأساوية بوتين وميركل يدعوان إلى الحفاظ على الذاكرة التاريخية عن أحداث حقبة الحرب المأساوية

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تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمناسبة مرور 80 عاما على عدوان ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي.

وجاء في بيان عن الكرملين، أن ميركل أعربت عن مواساتها لروسيا على المآسي والآلام التي جلبتها الحرب على شعوب الاتحاد السوفيتي.

وتابع البيان أنه تمت الإشارة من الجانبين إلى أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية عن أحداث حقبة الحرب المأساوية.

وأعرب بوتين عن تقييم لمشاركة ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في المراسم التذكارية التي أقيمت في ألمانيا بهذه المناسبة.

وتابع البيان: «جرت الإشارة إلى أن تجاوز العداء المتبادل والمصالحة بين الشعبين الروسي والألماني لعب دورا محوريا في تحديد مصير أوروبا ما بعد الحرب»، وأن الأمن في القارة الأوروبية لا يمكن ضمانه إلا بجهود مشتركة.

وورد في البيان أن الرئيس الروسي استجاب لطلب المستشارة الألمانية ووضعها في صورة أبرز نتائج القمة الروسية الأمريكية، التي عقدت في جنيف مؤخرا، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية بين زعيمي البلدين.

المصرى اليوم

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