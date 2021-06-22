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: سنحكم على رئيس إيران من خلال الوقائع على الأرض

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السعودية: سنحكم على رئيس إيران المنتخب من خلال الوقائع على الأرض : سنحكم على رئيس إيران من خلال الوقائع على الأرض

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الثلاثاء إن المملكة ستبني حكمهما على حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بناء على الوقائع على الأرض.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي أن الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي هو صاحب القول الفصل في السياسة الخارجية.

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن «السياسة الخارجية في إيران، من منظورنا يديرها الزعيم الأعلى على أي حال، لذلك نحن نبني تعاملاتنا ونهجنا مع إيران على أساس الوقائع على الأرض، والتي ستكون مصدر حكمنا على الجديدة بصرف النظر عن من يتولى المنصب».

ولم يوضح كيف يريد لهذا الواقع أن يتغير، لكنه قال إنه «منزعج للغاية» من عدم رد إيران حتى الآن على أسئلة بخصوص برنامجها النووي، في إشارة على ما يبدو إلى سعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على تفسيرات بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عثر عليها في موقع تحت الأرض في الجمهورية الإسلامية.

وتواصل وحلفاؤها في الخليج الضغط على إيران بشأن البرنامج النووي، الذي تقول طهران إنه سلمي تماما، فضلا عن صواريخها الباليستية.

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأن إيران كان لديها برنامج سري للأسلحة النووية أوقفته عام 2003.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة في أبريل في محاولة لاحتواء التوتر بينهما.

المصرى اليوم

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