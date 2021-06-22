مبادرة جديدة لتقنين وضع اليد في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، إطلاق مبادرة جديدة لتسهيل الإجراءات في حالات التصالح مع واضعي اليد لأراضي التقنين المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة.

وقال الزملوط، خلال ترؤسه الجهاز التنفيذي للمحافظة، الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق مبادرة لمدة شهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى أغسطس المقبل، تتضمن تخفيض 50% من قيمة الأراضي بقرى المحافظة لتصل إلى 50 جنيها للمتر لحالات البناء.

وأوضح أنه في ضوء الكتاب الدوري رقم 144 لسنة 2021 للتعامل مع حالات التقنين، فهناك حزمة جيدة من القرارات تتضمن أنه في الحالات المرفوضة في منظومة التقنين سيتم وضع خيارات أمام المواطنين، إما البيع بالمزاد العلني أو تأجير المساحة من صندوق الأراضي مع حزمة تسهيلات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطن وفي نفس التوقيت استرداد حق الشعب والدولة في أراضيها.