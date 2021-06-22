آخرهم مي عمر وزوجها.. 9 أشخاص من الوسط الفني حصلوا على التأشيرة الذهبية من حاكم الإمارات

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منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي التأشيرة الذهبية لدخول دولة الإمارات العربية.

يتم منح التأشيرة الذهبية في الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

ونشرت «مي» صورة لمدينة دبي عبر «إنستجرام» قائلة:«خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبيه في دولة الإمارات العربيه المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين .حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا».

بينما سبق مي عمر عدد من الفنانين في الحصول على التأشيرة الذهبية، الفنان محمد رمضان خلال الفترة الماضية وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»:«شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح»

- صورة أرشيفية

كما حصل عليها الفنان هاني شاكر وأسرته مؤخرا وشارك صورًا له مع زوجته بعد الحصول على الإقامة الذهبية عبر حسابه في «فيسبوك»، وارفقها بتعليق: «كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبًا وحكومة بدوام النجاح والازدهار».

بينما حصل عليها عدد آخر من بينهم الفنان خالد سليم والفنانة نيللي كريم والإعلامية بوسي شلبي والإعلامية وفاء الكيلاني المخرجة إيناس الدغيدي.

نشر الفنان محمد رمضن صورة لتأشيرته الذهبية التي حصل عليها من الإمارات وعلق «شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي» - صورة أرشيفية

جديرٌ بالذكر، أن حق الاقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمنحه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

وحدد الشيخ محمد بن راشد هذه الإقامة، لأفضل وألمع المواهب الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتمتع، بالإقامة فيها لمدة 10 سنوات. وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في مجالات عملهم.

كما أن من المزايا التي تمنح لحاملي “الإقامة الذهبية” تشمل الإقامة بدون ضامن داخل الدولة للشخص وكذلك أفراد أسرته، وهم الزوجة والأبناء. كما يمكن لحامل الإقامة الذهبية كفالة عمالة مساعدة بما لا يزيد على 3 عمال، والحصول على إقامة لأحد كبار العاملين، لديه «مستشار أو مدير تنفيذي» مع أفراد أسرهم.