"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

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أكد أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وقال "التحالف"، إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.