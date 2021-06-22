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بدءا من أغسطس.. محافظ الوادي الجديد يقرر معاقبة أي موظف لم يتلق لقاح كورونا

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بدءا من أغسطس.. محافظ الوادي الجديد يقرر معاقبة أي موظف لم يتلق لقاح كورونا بدءا من أغسطس.. محافظ الوادي الجديد يقرر معاقبة أي موظف لم يتلق لقاح كورونا

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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، معاقبة الموظف الذي لم يتلق لقاح ، إلا إذا كانت لديه موانع طبية بشهادة طبية معتمدة.

وقال الزملوط، خلال ترؤسه المجلس التنفيذي للمحافظة الثلاثاء، إنه سيتم اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، خصم الأجور الإضافية الخاصة بأيام العطلات، الجمعة والسبت، وأي أجر إضافي للموظف مثل الراحات، حال امتناعه عن تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك حماية له وللمواطنين الذي يتعاملون معه.

وأضاف أن القرار يهدف للحفاظ على صحة المواطن والموظف والأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، في ظل حرص الدولة على توفير اللقاح مجانا لجميع المواطنين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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