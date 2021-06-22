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توريد 369 ألف طن قمح في الوادي الجديد

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توريد 369 ألف طن قمح في الوادي الجديد توريد 369 ألف طن قمح في الوادي الجديد

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قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه تم توريد 369 ألف طن قمح للصوامع داخل وخارج المحافظة بمراكز الإدارية الخمس ومنطقة شرق العوينات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، في بيان اليوم، أن المحافظة تواصل استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020/م2021، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي، حيث يتوافد الموردين والمزارعين لتوريد القمح للصوامع والشون والسعات التخزينية بأنحاء مراكز المحافظة، واعمال توريد القمح هذا الموسم تسير بشكل جيد، حيث يأتي ذلك انعكاسًا للاستعدادات المبكرة التي نفذتها أجهزة الدولة لاستقبال موسم التوريد وتطبيق منظومة متكاملة جديدة بهدف التيسير على المزارعين والموردين.

المصرى اليوم

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