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مصرع 3 وإصابة 7 في مشاجرة بين عائلتين في قرية المنيا

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مصرع 3 وإصابة 7 في مشاجرة بين عائلتين في قرية المنيا مصرع 3 وإصابة 7 في مشاجرة بين عائلتين في قرية المنيا

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، الثلاثاء، في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

وتلقت سلطات أمن المنيا إخطارًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية «عرب السلطان» غرب مركز أبوقرقاص، ما أسفر عن قتل 3 أشخاص وإصابه 7 آخرين.

تم تكليف مركز شرطة أبوقرقاص بفرض كردون أمني، لإعادة بسط السيطرة الأمنية بالقرية، والحيلولة دون تجدد المنازعات العائلية، وتم تكليف وحدة البحث الجنائي بعمل التحريات الأمنية وأعمال الاستدلال للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة أبوقرقاص تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين للمستشفى العام للعلاج.

وطلبت النيابة العامة إعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفين، والانتقال لأخذ أقوال المصابين مع استمرار التحقيقات.

المصرى اليوم

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