ضبط أمين مخازن هيئة الإصلاح الزراعي بفرشوط لاستيلائه على المال العام

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أمين مخازن هيئة الإصلاح الزراعى بمركز فرشوط لإختلاسه مبلغ مالى نظير بيعه أكثر من ٢٠٠٠ أسطوانة بوتاجاز، وتم تسليم المذكور لمركز شرطة فرشوط وتم تحرير المحضر رقم ١٩٨٠ إدارى فرشوط وإحالته للنيابة للتحقيق معه بشأن التهمة المنسوبة إليه.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أن الحفاظ على المال العام مسئولية الجميع، مشددا على أنه لا تهاون مع فاسد فى الجهاز التنفيذى للمحافظة مهما علا منصبه أو موقعه الإجتماعي.

وأضاف أن الدولة مصممة وجادة فى مكافحة الفساد بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، موضحًا أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.